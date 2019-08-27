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Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi için geri sayım

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yalova'nın Altınova İlçe Belediyesi iş birliğiyle 40 dönüm üzerinde hayata geçirilecek "Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi"nin, Türkiye'nin en nitelikli tıbbi aromatik bitki bahçelerinden biri olması hedefleniyor.

27 Ağustos 2019 Salı 12:21
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi için geri sayım

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Altınova İlçe Belediyesi iş birliğiyle 40 dönüm alanda hayata geçirilecek "Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi"nin eylül ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

İlçeye bağlı Hersek Mahallesi'nde kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin yapımı devam ediyor. Bahçede, görsel sera, sucul bitkiler bahçesi, Ar-Ge merkezi, botanik kafeterya, idari bina, atölye, laboratuvar, kuş gözlem noktaları, koruma zonu, sergi alanları ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Bahçe ile ilgili, AA muhabirine açıklamada bulunan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, projenin Hersek Lagünü çevresinde hayat bulacağını söyledi.

Bahçede 148 bitki türünün yer alacağını belirten Oral, "İçinde laboratuvarın ve Ar-Ge bölümünün de olduğu, restoran, kafeterya, sucul bitkilerin bulunacağı bir yer. Serada yetişen bitkilerle ilgili ayrı bir bölümümüz yer alacak. 40 dönüm alan üzerine kurulu bahçemiz, ülkemizdeki en iyi tıbbi aromatik bitkiler bahçelerinden birisi olacak." diye konuştu.

"Engelli uyumlu ilk bahçe olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da destek verdiği projede, engelliler için bazı kolaylıkların düşünüldüğünü dile getiren Oral, şöyle devam etti:

"Türkiye'de engelli uyumlu ilk bahçe olacak. Engellilerimizin rahatlıkla dolaşabileceği ve faydalanabileceği bir alan oluşuyor. Osmangazi Köprüsü dolayısıyla İstanbul'a, Bursa'ya, Kocaeli'ye, otoyolla beraber İzmir'e çok yakın bir konumda. Aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı'na 20 dakikalık mesafede olması, ulaşımın kolaylığı da çok önemli. Çevresindeki Hersek Kuş Cenneti veya benim tabirimle kuş otelimizin olduğu alanda kurulu olması dolayısıyla cazibesi artan bir alan olacak."

Oral, açılışı eylül ayında yapılması planlanan bahçenin Türkiye'deki tıbbi aromatik bitki üretimine önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Altınova bölgesinin süs bitkisi üretiminde önemli bir yerinin olduğunu anımsatan Oral, "Türkiye'deki dış mekan süs bitkilerinin yüzde 50'ye yakını ilçemizde üretiliyor. Süs bitkisi üretimini bir nebze tıbbi aromatik bitkiye doğru kaydırmış olacağız. İnşallah buradaki vatandaşlarımıza katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:21
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Altınova
  6. proje
  7. Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesi
  8. Yalova
  9. Anadolu Ajansı

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