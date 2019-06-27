THY’nin rüya uçağı İstanbul’da

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna kattığı, “rüya uçak” olarak tabir edilen ilk “Boeing 787-9 Dreamliner”, İstanbul Havalimanı’na geldi. Saat 16.20’de aprona teker koyan uçağın THY filosuna katılması nedeniyle karşılama töreni düzenlendi. Apronda itfaiye araçları tarafından sirenlerle karşılanan ve yolcusu olmadan gelen “Boeing 787-9 Dreamliner’ın karşılama törenine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile bazı çalışanlar katıldı.

Avrupa’nın en genç filosu unvanını koruduklarını, bunun yanı sıra Nijerya’ya yeni bir hat açtıklarını belirten Ekşi, “Dünyada en çok noktaya uçan havayoluyuz. Şimdi bunu daha da artırıyoruz. Bu uçaklarla yeni destinasyonlara uçacağız. Bu uçakla ilk uzun uçuşumuzu temmuz ayının sonuna doğru Bali’ye yapacağız, daha sonra Meksika Cancuna’a uçacağız” diye konuştu.