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THY'nin 'İyiliğe Uçanları'ndan öğrencilere anlamlı ziyaret

THY kabin memurlarının kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu", Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mersin Akdeniz Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu'nda çocuklara kırtasiye seti dağıttı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:50
THY'nin 'İyiliğe Uçanları'ndan öğrencilere anlamlı ziyaret

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, platformun kurucularından Sinem Güldal, Feride Emre ve Seray Gürdal, Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mersin Akdeniz Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu'nı 12 Eylül'de ziyaret etti. 

"İyiliğe Uçanlar Platformu" üyeleri, ziyarette çocuklara kırtasiye seti dağıtarak onlarla ilgilendi.

Kabin amiri Güldal, ziyaret sonrasında, İyiliğe Uçanlar Platformu'nun 8 yıl önce hayata geçtiğini, şu an yaklaşık 3 bin gönüllü ile beraber yola devam ettiklerini, ilk başladıklarında ihtiyaç sahiplerini kendilerinin araştırıp bulduklarını, platform duyulmaya başlayınca gönüllü ve öğretmenlerin ulaşmaya başladığını anlattı.

Yeni üniformalarla çocukların sınıflarını ziyaret ettiklerini aktaran Güldal, "Okul başlangıcı olduğu için sırt çantalarının içerisinde bulunan kırtasiye seti ve küçük hediyelerimizle beraber çocuklarımıza sunumumuzu gerçekleştirdik. Bugün çocuklarımıza yeni üniformalarımızı ve havacılığı anlattık. Ayrıca Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'ndaki çocuklarımızın bizleri görünce alıştığımız çığlık çığlığa bir tablo olmaması da bugün beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

THY kabin memuru Feride Emre, anne ve babalarının işitme engelli olması nedeniyle işaret dilini bildiğini, işitme engelli çocuklarla iletişimde olabilmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'nda bulunan çocukların, işaret dilini bilmesine çok şaşırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar bana; ne iş yaptığımı, uçakta neler yaptığımı, korkup korkmadığımı ve işaret dilini nasıl öğrendiğimi sordular. Onlara hediye vermemiz ve kendileriyle fotoğraf çektirdiğimiz için çok mutlu oldular. Engeli olan bütün çocukların her zaman bir ayrıcalığa ihtiyaçlarının olduğunu biliyor ve onları güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz."

"Daha çok kalbe dokunduk"

THY kabin memurlarından Seray Gürdal, gelen yardımların doğru yerlere, bizzat kendi elinden çıktığını insanlara gösteriyor olmanın kendilerinin hassas noktası olduğunu söyledi.

Sinem Güldal ile tanışana dek yardımları tek başına yaptığını ifade eden Gürdal, "Yaptığımız bu etkinlikler, farkındalık, hassasiyet, merhamet ve vicdandan ibaret. Yapılan yardımlar, başka insanları gerçekten içten gelerek görme isteğiyle oluyor. Biz bu yola, birbirimizden güç alarak çıkmamızın ardından daha çok büyüdük, daha çok çocuk sevindirdik ve daha çok kalbe dokunduk." değerlendirmesini yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan İyiliğe Uçanlar Platformu'nun ziyaretiyle ilgili hazırlanan videoyu paylaşarak, "Dünyada çocuk kalbi kadar renkli bir coğrafya var mı sizce? Peki onların hayallerindeki kadar güzel bir gökyüzü? Bizce yok. Türk Hava Yolları ailemizin iyiliğe uçan kabin ekipleri minik dostlarımızın dünyasına renk katıyor ve onlarla birlikte mutluluğa uçuyor." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:50
  1. Mersin
  2. Adana
  3. İyiliğe Uçanlar Platformu
  4. THY
  5. Anadolu Ajansı

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