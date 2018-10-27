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THY’nin İYH’den yapacağı seferlere talep patlaması

Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul Yeni Havalimanı’ndan (İYH) Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatlarıyla yapılan toplam rezervasyonu 21 bini aştı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:58
THY’nin İYH’den yapacağı seferlere talep patlaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan (İYH) Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatlarıyla yapılan toplam rezervasyonun 21 bini aştığını bildirdi. Ekşi, Twitter’dan 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan yapılacak tarifeli seferlere ait rezervasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 1-7 Kasım’da Antalya ve İzmir seferlerinde dolulukların yüzde 75’i aştığını kaydederek, “Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatları ile yapılan toplam rezervasyon sayısı 21 bini aştı. Büyük projeyi denemeye büyük talep var” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:58
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Türk Hava Yolları (THY)
  5. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
  6. İstanbul Yeni Havalimanı (İYH)

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