THY'nin bazı Almanya seferleri yapılamayacak

Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın yapılması planlanan Hamburg ve Stuttgart seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

THY, Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart kentlerine planlanan bazı seferlerini, Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Hamburg'a 14 Mart'ta icra edilecek gidiş seferleri devam edecek.

Hamburg'dan İstanbul'a yapılacak seferler ile Stuttgart Havalimanı'na tüm gidiş ve geliş seferleri yapılamayacak.

İptal edilen seferler şöyle:

"TK 1662 Hamburg - İstanbul, TK 1664 Hamburg- İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen, TK 1701 İstanbul-Stuttgart, TK 1702 Stuttgart- İstanbul, TK 1703 İstanbul-Stuttgart, TK 1704 Stuttgart-İstanbul, TK 1705 İstanbul-Stuttgart, TK 1706 Stuttgart- İstanbul, TK1710 Stuttgart-İstanbul, TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7812 Ankara-Stuttgart, TK 7813 Stuttgart- Ankara" (İLKHA)

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