  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa THY'nin bazı Almanya seferleri yapılamayacak
Avrupa

THY'nin bazı Almanya seferleri yapılamayacak

Yeniakit Publisher
2024-03-13 17:22:00 -
THY'nin bazı Almanya seferleri yapılamayacak

Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın yapılması planlanan Hamburg ve Stuttgart seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın yapılması planlanan Hamburg ve Stuttgart seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

THY, Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart kentlerine planlanan bazı seferlerini, Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Hamburg'a 14 Mart'ta icra edilecek gidiş seferleri devam edecek.

Hamburg'dan İstanbul'a yapılacak seferler ile Stuttgart Havalimanı'na tüm gidiş ve geliş seferleri yapılamayacak.

İptal edilen seferler şöyle:

"TK 1662 Hamburg - İstanbul, TK 1664 Hamburg- İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen, TK 1701 İstanbul-Stuttgart, TK 1702 Stuttgart- İstanbul, TK 1703 İstanbul-Stuttgart, TK 1704 Stuttgart-İstanbul, TK 1705 İstanbul-Stuttgart, TK 1706 Stuttgart- İstanbul, TK1710 Stuttgart-İstanbul, TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7812 Ankara-Stuttgart, TK 7813 Stuttgart- Ankara" (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23