THY’nin 787 ve A350 uçakları hem rahat hem de konforlu

Akit Ekonomi

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna yeni katılan Boeing 787 ve Airbus A350 geniş gövde uçakları büyük beğeni topluyor. Uçaklar, kabinlerinde daha fazla nem oluşturarak yolcuların daha az yorgunluk hissetmelerine olanak tanıyor.

Sessiz uçuş deneyimi

Boeing 787 ve Airbus A350 gerek yolculara gerek pilotlara gerekse kabin memurlarına sessiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Geniş gövde uçaklarda uygulanan 1- 2-1 koltuk dizilimiyle tüm yolculara doğrudan koridor erişimi sunuluyor. Business class kabinde koltuğun dış tasarımı mahremiyeti arttırıyor. Koridor bölümündeki koltuklarda hareketli mahremiyet panelleri yolcuların alanlarını özelleştirmelerini mümkün kılıyor.

Tam yatabilir koltuklar

‘THY Aurora Business Class’ koltuklar, yolculara 193 santimetrelik konforlu bir uyku deneyimi vaat ediyor. Tam dokunmatik ve titreşimli 9 butonlu kontrol paneliyle öne çıkan koltuklar, yatağa da dönüştürülebiliyor. B777 ve A330 modellerinde yemek masası, Aurora koltuklarında ekranların altında, çok daha kolay ulaşılabilir şekilde konumlandırılıyor. Katlanabilir masa sayesinde yolcular yemeklerini daha rahat yiyebiliyor veya daha konforlu çalışabiliyor. HD GENİŞ EKRAN Business class’ta 10 dereceye kadar açısı ayarlanabilen 18” HD uçak içi eğlence ekranı ve 4” dokunmatik ekranlı kumanda ‘Planet’ sisteminin zengin içeriklerini görüntülemeye imkân veriyor. Geniş kokteyl masasında ikramların ve ürünlerin yanı sıra lap topları ya da tabletler konumlandırılabiliyor. THY, kokteyl masasını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Hareketli kol destekleri

Hareketli iki kol desteği indirildiğinde 8 santimetre daha geniş oturma ve uyku alanı açılıyor. Kol desteği, engelli yolcuları ise koltuklarına rahatlıkla ulaştırıyor. B787-9 ve A350-900 business class kabinde lavabolar özel mod ışığıyla aydınlatılıyor. Kabinde bide veya taharet musluklu tuvalet de deneyimleniyor.

Yenilikler söz konusu

Ekonomi sınıfı kabinlerde THY ve Kibar Holding’in iştiraki olan TSI Aviation Seats’ın ürettiği 44 santimetre genişliğinde 3-3-3 konfigürasyona sahip koltuklar bulunuyor. Koltuklar 78 santimetrelik diz mesafesiyle yolculara rahat bir hareket ortamı sağlıyor. Ekonomide 13” HD video ekranı ve dokunmatik özellikli kumanda, uzun yolculukların sıkılmadan keyifli ve eğlenceli geçmesi için tasarlandı. Ekonomi koltukların dergi bölümü önüne yolcuların telefon ve cüzdan gibi eşyalarını koyabilecekleri 2 yeni cep koyuldu. Böylece değerli eşyaların uçakta unutulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İnovatif uygulama

THY’nin dizayn stüdyosu PriestmanGoode’la 16 kabin aydınlatma senaryosu tasarladı. Business class’taki gündüz aydınlatmasında, kabin genelinde kullanılan rose gold detayları yansıtacak şekilde sıcak tonlar kullanılıyor.

Avrupa'da ikinci sırada

THY, 20-26 Eylül tarihlerinde Avrupa’da en çok uçuş yapan ikinci hava yolu şirketi oldu. EUROCONTROL verilerine göre bu dönemde Avrupa’da 167 bin 487 uçuş yapıldı. Pandemi önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa’nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. Ryanair’i bin 200 uçuşla THY, bin 58 uçuşla Easyjet takip etti. Pegasus Hava Yolları da 464 uçuşla listede 10’uncu sırada yer aldı.