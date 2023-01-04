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Ekonomi THY’nin 393’üncü uçağı filoya katıldı
Ekonomi

THY’nin 393’üncü uçağı filoya katıldı

2023’te 88 milyon yolcu taşımayı ve 293 destinasyona uçmayı hedefleyen THY, filosuna 393’üncü uçağı dahil etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 11:26:00 -
THY’nin 393’üncü uçağı filoya katıldı

Türk Hava Yolları (THY) filosuna bir uçak daha kattı. Genel Müdür Bilal Ekşi, Twitter’dan “2023’e yeni bir uçakla giriyoruz. 2003’te 65 olan uçak sayımızı 393’e yükseltiyoruz. Şükürler olsun” açıklamalarında bulundu.

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde THY ekibi tarafından teslim alınan Boeing 787-900 Dreamliner tipi yolcu uçağı, TC-LLU kanat koduyla tescil edildi. Charleston Havalimanı’ndan yola çıkan uçak İstanbul Havalimanı’na yanaştı.

Destinasyon sayısını arttıracak

Bu arada THY, destinasyon sayısını arttırmakta kararlı. Nitekim Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, her platformda dünya genelinde 342 destinasyona gittiklerini kaydederek, “128 ülkeye uçuyoruz. Yurt dışında Denver ve Detroit (ABD), Katowice (Polonya) ile Palermo’yu (İtalya) ekleyerek gideceğimiz destinasyon sayısını 293’e taşıyacağız. Yurt içinde de Yozgat ve Bayburt’u ilave ederek uçacağımız destinasyon sayısını 348’e çekeceğiz” diyor. Bolat, 2023’te 88 milyonu aşkın yolcu taşımayı planladıklarını bildiriyor.

Döviz kazandırıyor

2022’de 14 milyar dolar tutarında net ihracat yaptıklarını dile getiren Bolat, “Bu meblağın 5 milyar doları ülkemizde kaldı. 2023’te çıtayı yükseltmeyi, 14 milyar dolara 3 milyar dolar ekleyerek Türkiye’ye 17 milyar dolar getirmeyi amaçlıyoruz. Getirdiğimiz dövizin yüzde 30’unun biraz üzeri ülkemizde kalıyor. 2023’te 6 milyar doların biraz fazlası Türkiye’de kalacak. Bu rakamın bir kısmı kâr olarak kasamızda duruyor, diğer kısmı yatırıma yöneliyor. Ülkemize ve milletimize yatırım yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

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