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Ekonomi THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Ekonomi

THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

Yeniakit Publisher
2024-03-05 08:37:00 -
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları tüm yurt içi uçuşlar için bilet fiyatını 799 liradan başlatıyor. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle indirimli uçuş imkanı sağlanacak.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi. 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.

Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu.
Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.

 
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