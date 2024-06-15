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Yaşam THY'den uçakta pilava ceza!
Yaşam

THY'den uçakta pilava ceza!

Yeniakit Publisher
2024-06-15 19:06:00 -
THY'den uçakta pilava ceza!

Türk Hava Yolları(THY), uçuş sırasında kendi markasina ait pilavı yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'e ceza verdi.

Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin, THY uçağında ikram yerine kendi pilavını yediği anları paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti.

Şahin THY'nin marka değerini zedelediği gerekçesiyle kara listeye alındı. Nedim Şahin, 1 sene boyunca THY'den bilet satın alamayacak. Görüntülerde THY uçağına binen Şahin'in ikramlar yerine pilav yediği anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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