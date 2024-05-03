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Medya THY’den, Türkiye’yi gururlandıracak bomba hamle! Helal olsun size
Medya

THY’den, Türkiye’yi gururlandıracak bomba hamle! Helal olsun size

Yeniakit Publisher
2024-05-03 19:25:00 - 2024-05-03 17:02:18
THY’den, Türkiye’yi gururlandıracak bomba hamle! Helal olsun size

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Avrupalı havayollarının tel tel döküldüğü, Amerikalıların da iç pazarları dışında pek varlık gösteremediği bir ortamda THY’nin küresel taşıyıcı kimliğiyle zirveye yürüdüğüne dikkat çekti. Çelik, “Birçok orta ve küçük ölçekli dünya şehrinin turizm ekonomisi THY’nin sefer sayılarına çok bağlı” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Avrupalı havayollarının tel tel döküldüğü, Amerikalıların da iç pazarları dışında pek varlık gösteremediği bir ortamda THY’nin küresel taşıyıcı kimliğiyle zirveye yürüdüğüne dikkat çekti. Çelik, “Birçok orta ve küçük ölçekli dünya şehrinin turizm ekonomisi THY’nin sefer sayılarına çok bağlı” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Türk Hava Yolları benim değerlendirmeme göre Türkiye’nin dünyadaki en güçlü markası ve Türkiye’nin en etkili yumuşak gücüdür. İstanbul Havalimanı’nın getirdiği ilave kapasiteyle rakipleri kıskandıracak bir performansla büyüyor şirket. Hizmet ihracatının bir numaralı oyuncusu kimliğiyle Türkiye ekonomisine her yıl milyarlarca dolar net katkı sağlıyor.

(…)

Avrupalı havayollarının tel tel döküldüğü, rekabette öne geçemediği, Amerikalıların da iç pazarları dışında pek varlık gösteremediği bir ortamda THY küresel taşıyıcı kimliğiyle zirveye yürüyor. Üstelik bunu Amerika pazarında güçlenerek, Asya’da da iddiasını artırarak yapıyor. Avrupa ise bugün THY’nin iç pazarı haline gelmiş durumda. Birçok orta ve küçük ölçekli dünya şehrinin turizm ekonomisi THY’nin sefer sayılarına çok bağlı. (…)”

 
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