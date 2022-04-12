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Ekonomi THY'den tarihi başarı
Ekonomi

THY'den tarihi başarı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışına arz edilen kapasitede 2019 Mart ayının %95'ine ulaşıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 00:54:00 -
THY'den tarihi başarı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışına arz edilen kapasitede 2019 Mart ayının yüzde 95'ine ulaşıldığını belirterek "Kovid vakalarının azalması ve kısıtlamaların peyderpey kalkması ile havacılıkta tam bir bahar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"THY yükseklerden uçacaktır"

Kovid-19 vakalarının azalması ve kısıtlamaların peyderpey kalkması ile havacılıkta tam bir bahar havası yaşatacaklarını belirten Bilal Ekşi, "THY yükseklerden uçacaktır." dedi.

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