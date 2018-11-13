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THY’den öğretmenlere yüzde 25 indirim

Türk Hava Yolları (THY), 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında iç hat seferlerinde bilet alımlarında yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu.

13 Kasım 2018 Salı 10:38
THY’den öğretmenlere yüzde 25 indirim

Türk Hava Yolları (THY), 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği bir promosyonla öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri aileleri için iç hat seferlerinde bilet alımlarında yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu. Kampanyanın biletleme dönemi ise 9 Ekim 2018 ile 24 Mart 2019 olurken seyahat dönemi ise 19 Kasım 2018 ile 31 Mart 2019 olarak belirlendi. İç hat öğretmen indiriminden aynı rezervasyondaki aynı soyadlı en fazla 4 yolcu faydalanabiliyor. Uygulama, iç hat öğretmen indirimi Türk Hava Yolları ve AnadoluJet iç hat seferleri ile Türk Hava Yolları Hopa seferlerinde uygulanacak. Türk Hava Yolları internet sitesinde ve satış ofislerinde düzenlenen biletlerde geçerli olacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenler ve aileleri ile YÖK’e bağlı üniversitelerde görev yapmakta olan öğretim üyeleri ve aileleri bu indirimden faydalanabilecek.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:38
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. 24 Kasım Öğretmenler Günü
  3. AnadoluJet
  4. YÖK
  5. Milli Eğitim Bakanlığı

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