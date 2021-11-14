THY’den öğretmenlere müjde: Yüzde 20 indirim uygulanacak!
Salgın sürecinde büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapmaya çalışan öğretmenlere yönelik müjde THY’den geldi.
Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala Türk Hava Yolları önemli bir adım attı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, öğretmenlere özel yüzde 20 indirimli seyahat sağlanacağını açıkladı.
Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Pandemide, biz gökyüzünde misafirlerimizden onlarsa sınıflarında öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Tedbirleri aldık, geçen yıl buruk geçen 24 Kasım'ı bu yıl hep birlikte kutluyoruz. Türk Hava Yolları olarak öğretmenlerimize ve ailelerine özel yüzde 20 indirim sunuyoruz" dedi.