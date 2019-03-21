THY'den o iddialara yalanlama
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.21 Mart 2019 Perşembe 06:17
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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