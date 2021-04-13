THY'den kısıtlama sonrası önemli açıklama
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) basın birimi tarafından yapılan açıklamada, uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebilecekleri açıklandı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni kısıtlama kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Üstün, "Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.