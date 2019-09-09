THY’den ihracata direkt uçuş katkısı

Türkiye’nin ihracatına, belirlenen hedef pazarlara yönelik direkt uçuşların başlatılması katkı sunuyor. Geçen yıl 124 ülkede 318 noktaya direkt uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), yılın başında Meksika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni de rotaya ekledi. THY’nin direkt uçuş rotası, 126 ülkede 325 noktaya ulaştı. Direkt sefer düzenlenen ülke sayısının artmasının, ihracata ve turizme olumlu yansıdığı görüldü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan “İhracat Ana Planı”ndaki 17 hedef ülke arasında yer alan Meksika’ya yapılan ihracat, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 346 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde direkt uçuş başlatılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ihracat ise yüzde 52 artışla 27 milyona yükseldi.

THY’nin daha önceden direkt seferinin olduğu ancak bu yılın ilk yarısında uçuş noktalarını artırdığı Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fransa, Nijerya ve İhracat Ana Planı’nda yer alan Fas’a ihracatta da artış gözlendi.

Geçen yılın ilk yarısında 195 milyon dolar olan Nijerya’ya ihracat, bu yılın aynı döneminde 344 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan ihracat yüzde 21 artışla 1 milyar 695 milyon dolardan 2 milyar 57 milyon dolara, Fas’a yapılan ihracat 1 milyar 115 milyon dolardan yüzde 18 artışla 1 milyar 318 milyon dolara, Endonezya’ya yapılan ihracat da yüzde 11 yükselişle 145 milyon dolardan 161 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin önemli ticaret partnerlerinden Fransa’ya ihracat ise yüzde 3 artışla 4 milyar 468 milyondan 4 milyar 620 milyona yükseldi.