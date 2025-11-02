THY’den flaş Reha Muhtar kararı

28 Şubat sürecinde başörtüsüne özgürlük isteyenlere karşı tavırlarıyla tepki çeken televizyoncu Reha Muhtar, bu kez havalimanında yaşadığı krizle gündemde. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’nda yaşanan olayın ardından Reha Muhtar’a yönelik net bir karar verdi. Havalimanında güvenlik kontrolü sırasında X-ray cihazından telefonla geçmek isteyen Muhtar, görevlilerin uyarısı üzerine tartışmış ve bağırarak, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” diyerek bağırdığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"UÇUŞ KURALLARINI İHLAL ETTİ"

Olayın ardından Türk Hava Yolları (THY) devreye girdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reha Muhtar’ın uçuş güvenliği kurallarını ihlal etmeye çalıştığını ve personele uygunsuz davrandığını belirterek, “Reha Muhtar artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir” dedi.

Üstün açıklamasında, “Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık THY uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir” ifadelerini kullandı.

OLAY SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Muhtar’ın havalimanındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, geçmişte 28 Şubat sürecinde başörtüsüne özgürlük isteyenlere yönelik yayınlarıyla hatırlanan Muhtar’ın tavrını “saygısız ve kibirli” olarak değerlendirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bir dönem ekranlardan zulmeden şimdi ‘zulmetmeyi kimden öğrendiniz’ diyor” yorumunda bulunarak olayı ironik bir şekilde ele aldı.



