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Ekonomi THY’den ‘Esnek Seyahat’ imkânı
Ekonomi

THY’den ‘Esnek Seyahat’ imkânı

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları biletler için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022’ye kadar olmak şartıyla ‘Esnek Seyahat’ sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:23:00 -
THY’den ‘Esnek Seyahat’ imkânı

Bayrak taşıyıcının internet sitesinde yer alan bilgiye göre ‘Esnek Seyahat’ uygulamasıyla yolcular biletlerini güvence altına alabiliyor. Yolcular sınırsız değişiklik haklarını son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022’e kadar (dahil) olarak yeni seyahatlerinde kullanabilecek.

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