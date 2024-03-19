THY'den dev indirim kampanyası
Türk Hava Yolları, 65 yaş ve üzeri yolcuların yurt için seyahatleri için indirim kampanyası başlattı.
Türk Hava Yolları 65 yaş ve üzeri yolculara yurt içi seyahatlerinde yüzde 25 indirim imkanı sağlıyor.
Türk Hava Yolları yurt içi 8-16 Nisan 2024 tarihli seyahatlerde 65 yaş ve üzeri yolculara yüzde 25 indirimli bilet satıyor.
16 Nisan 2024 tarihine kadar kampanya devam edecek.
Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 olarak belirlendi.
Ekonomi
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