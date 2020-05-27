THY'den bilet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Hürriyet'ten Uğur Cebeci'ye konuştu. Bilet fiyatlarındaki düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Aycı, yolculara yüklenmek istemediklerini belirtti.

İlker Aycı şunları söyledi:

"Maliyetlerimiz çok yükseldi. Bugün otobüs yolculuklarında bile tavan ücreti 500 TL olarak belirlendi. Uçaklarda iç hatlarda bu ücret Ekim 2019’da belirlenen şekliyle tek yön 450 liraydı. Bu tavan ücreti ile uçmak şirketin sağlığını bozar. Biz önce yolcularımızın, sonra çalışanlarımızın ve bir o kadar önemli şirketimizin sağlığını düşünüyoruz. Bu üçlü için elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapacağız. Şu anda dünyada 22 bin uçaktan yüzde 90’ı yerde. Bu durum maliyetleri çok yükseltti."