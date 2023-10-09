  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Piyasaların tepkisi nasıl? Altın ve petrolü ne baskılıyor?

Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı

Üç büyükler de bakkallar gibi vergilerini ödeyecek

Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor

O ilimizde dünyayı şaşkına çeviren gelişme! Yerin altından resmen fışkırıyor! Yetkililer apar topar harekete geçti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Küçük yaşta bir evlilik ne duyduk ne gördük

11 aylık zulüm bitsin! Gümüşel Hoca serbest bırakılsın

Başvurular başladı! İşi gücü bırakıp hemen müracaat edin! Devlet, o paraları takır takır ödüyor

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets uyarmıştı! Maalesef kahreden haber geldi

Esirler Gazze'ye dağıtıldı! İsrail balonu patladı
Ekonomi THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
Ekonomi

THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:24:00 -
THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, avantajlı biletleri 9-19 Ekim'de satın alabilecek.

Kampanya dahilinde 1 Kasım 2023-31 Mart 2024'ü kapsayan tarihlerde Köstence'ye 119, Batum'a 129, Tiflis, Bükreş, Cluj ve Varna'ya 139, Sofya'ya 149, Prag ve Budapeşte'ye 159, Krakow, Kşinev ve Riga'ya 169, Tallin, Vilnius, Gence ve Nahçıvan'a 179, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de temaslarda bulunacak
Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de temaslarda bulunacak

Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de temaslarda bulunacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23