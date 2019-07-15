THY'den AnadoluJet uçağına 15 Temmuz logosu THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alt markamız AnadoluJet'in filosunda bulunan TC-JFT tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımıza, 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapılmıştır." denildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nın alt markası olan AnadoluJet'in, filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu giydirildi. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alt markamız AnadoluJet'in filosunda bulunan TC-JFT tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımıza, 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter'da paylaşılan video ise iç hat uçuşlarımızda, uçak içi ekranlarımızda gösterilecektir" denildi.

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