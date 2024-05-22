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Ekonomi THY'den 6,9 milyar lira net kar! Türkiye'nin devi: Rekor üstüne rekor kırıyor
Ekonomi

THY'den 6,9 milyar lira net kar! Türkiye'nin devi: Rekor üstüne rekor kırıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-22 22:55:00 - 2024-05-22 23:35:08
THY'den 6,9 milyar lira net kar! Türkiye'nin devi: Rekor üstüne rekor kırıyor

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk çeyreğinde 6,9 milyar lira konsolide net kar elde etti.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide net karı, yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 931 milyon liraya yükseldi.

THY, geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 418 milyon lira konsolide net kar elde etmişti.

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