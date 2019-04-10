THY yurtdışı ve yabancı hava yolları personel alımı 2019 son dakika

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle birlikte yurtdışı ve yabancı hava yolları şirketleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Adana, Van, Mersin ve Konya gibi şehirlerde kabin memuru, yer hizmetleri personeli, istihdam uzmanı, kargo satış sorumlusu, servis sorumlusu, satış destek temsilcisi ve yönlendirme personelleri alımları yapılacaktır. 225 bin personel alımının yapılacağı öğrenildi. THY personel alım başvuruları ne zaman? Havayolları personel alımları 2019 son dakika haberleri.

İstanbul Havalimanı ile Yabancı Hava Yolu Şirketleri tarafından Türkiye Genelindeki Bazı Şirketlerine birçok kadrolarda personel alımı yapacak. Yeni İstanbul 3. havalimanı açılışı ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösterecek olan yurtdışı ve yabancı hava yolları şirketleri ilk önce İstanbul da sonra Türkiye içerisinde bulunan Büyükşehirlere personel alımları gerçekleştirecek. Firmalar personel alımı ve faaliyet yapacakları şehir planlamalarını yapmaya başladı. Bu anlamda İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Adana, Van, Mersin ve Konya şehirlerine seferler düzenlemeyi planlayarak ağ oluşturmaya çalışmaktalar.

Havayollarına 225 bin personel alımı yapılacak

Bu kapsamda personel alımlar açılış olarak İstanbul ve daha sonra yukarda sayılan şehirlere kabin memuru, yer hizmetleri personeli, istihdam uzmanı, kargo satış sorumlusu, servis sorumlusu, satış destek temsilcisi ve yönlendirme personelleri alımları yapılacaktır.Yurtdışı ve yabancı hava yolu şirketleri Almanya, Katar ve daha bir çok ülkenin planları içerisinde bu planlama bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk etapta 120 bin personel alımları gerçekleştirilecek olup son bulması halinde 225 bin personel alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. yurtdışı ve yabancı hava yolları şirketlerinin personel alım ilanlarını önümüzdeki günlerde yayınlaması bekleniyor.