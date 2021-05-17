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Aktüel THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek
Aktüel

THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

THY, kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 07:11:00 -
THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

Türk Hava Yolları (THY)  Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." denildi.

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