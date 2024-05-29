THY yeni uyku setlerini yolcularına sundu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre THY, Türk misafirperverliğini bulutların üzerine taşıyan bayrak taşıyıcı, ayrıcalıklı seyahat konsepti dahilinde zarif çizgileri konforla buluşturan yeni uyku seti ile ev rahatlığı ve sıcaklığını ön planda tutarak okyanus aşırı seyahatlerde daha kaliteli bir uyku ortamı sunmayı ve kusursuz uçuş deneyimi hedefliyor.

Koleksiyonun bir parçası olan ipek hafifliğindeki yorgan, kadife süet kumaş yüzeyi ve ferahlık oluşturması amacıyla açık renkler ile bezenmiş özel deseniyle benzersiz bir uyku deneyimi sunuyor.

Misafirlerin uçakta yatak konforunu hissedebilmeleri için hazırlanan ergonomik yapıdaki alez ise kabin içi renk uyumu ile rahatlatıcı uyku konseptine yardımcı oluyor. Ayrıca misafirlerin uçuş öncesi keyifli bir başlangıç yapmaları için tasarlanan karşılama yastığı, saten aksesuarı ve özel deseni ile uyku setinin tamamlayıcı ürünü olarak ön plana çıkıyor.