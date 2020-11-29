THY yeni kargo şirketi kuracak
Air Cargo News Awards 2020’de Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçilerek ‘’Best Cargo Airline – Europe’’ ödülüne layık görülen bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın (THY) başarılı hava kargo markası Turkish Cargo’ya kardeş şirket geliyor.
THY Yönetim Kurulu, yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verdi. THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yönetim Kurulumuzca kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo’nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurt dışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.”