  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi THY, yeni hava kargo şirketi kuracak
Ekonomi

THY, yeni hava kargo şirketi kuracak

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:08:43 -
THY, yeni hava kargo şirketi kuracak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu, yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verdi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuzca kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurt dışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi... Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifak köşeye sıkıştı
Gündem

Bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi... Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifak köşeye sıkıştı

Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası bir yaşını doldururken, anlaşmanın bu k..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay