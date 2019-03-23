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THY yeni evine geçmeye hazır

45 saat boyunca tam 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak olan THY, İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecine hazır.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:44
THY yeni evine geçmeye hazır

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecine hazır. Şirketin havalimanına taşınma süreci 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00’da başlayacak. Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59’da tamamlanacak. Büyük göçün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

47.3 bin tonluk malzeme taşınacak

THY, 45 saat boyunca tam 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Yeni havalimanına 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak tır’ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Tır’lar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800’den fazla çalışan görev alacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:44
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Küresel havacılık tarihi
  4. Atatürk Havalimanı
  5. THY
  6. Yeni havalimanı

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