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Gündem THY uyardı: Asla itibar etmeyin
Gündem

THY uyardı: Asla itibar etmeyin

Yeniakit Publisher
2023-07-10 20:08:00 -
THY uyardı: Asla itibar etmeyin

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanarak kampanya adı altında dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldığını belirterek dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, sosyal mecralarda ve "WhatsApp" gruplarında şirket markasının isminin ve logosunun kullanıldığı belirtilerek, kampanya başlığı altında kötü amaçlı paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı sürece bu gibi paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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