THY uçaklarının yükü Loadmasterlar’dan sorulur

Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası Turkish Cargo’da görev yapan yükleme uzmanları (loadmaster), seferlerin güvenle icra edilmesi için kargoların uluslararası havacılık kurallarına uygun şekilde uçaklara taşınmasını sağlıyor.

Uzmanlar, terminalde paletlerle getirilen kargo yüklerinin ölçümünü yapıp uçakta belirlenen alanlara yönlendiriyor. Uzmanlar, yüklerin taşınmasına ve tahliyesine de nezaret ediyor.

Yunus balığı da taşıdılar

Loadmasterler, Turkish Cargo için özel kargoların büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, “Örneğin yakında zamanda Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarını ABD’den alıp ait olduğu yere getirdik. Ukrayna’daki savaş zamanında, hayvanat bahçesindeki aslanları Güney Afrika’ya götürmek için sponsor olduk. Görev yaptığımız uçaklarda özel kargolar da oldu. Mesela, özel kapların içinde yunus balığı taşıdık” ifadelerin kullandı.