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Ekonomi THY uçaklarına buzlanmaya karşı “de-icing” önlemi
Ekonomi

THY uçaklarına buzlanmaya karşı “de-icing” önlemi

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları (THY) tarafından olumsuz hava koşullarından ötürü uçuş güvenliğini riske atmamak için çeşitli önlemler alındığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:46:00 -
THY uçaklarına buzlanmaya karşı “de-icing” önlemi

Şirketten yapılan açıklamada uçaklara iniş kalkış ve sonrasında ‘de-icing’ ile ‘antiicing’ işlemlerinin uygulandığı bildirildi.

Çalışmalar sürüyor

Açıklamada söz konusu işlemlerle uçakları buzlanmanın ve soğuğun etkilerinden korumanın amaçlandığına dikkat çekildi. Uçakların dış yüzeylerinin buz çözücü sıvıyla temizlendiği kaydedildi. Özellikle kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın temizlenmesinin uçuş emniyetini güvenli hale getirdiğine işaret edildi.

Aksama yaşanmadı

THY’nin açıklamasında İstanbul’da ilk karın yağdığı 15 Ocak’ta 51, 16 Ocak’ta 23, dün ise 51 uçağa ‘de-icing’ uygulandığı dile getirildi. Çalışmaların aralıksız devam edeceği, ‘de-icing’ ve ‘anti-icing’ işlemlerinin sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca olumsuz havaya karşı alınan önlemler sonucu genel olarak operasyonda bir aksama yaşanmadığı vurgulandı.

“Soğuktan koruyoruz”

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise “Kanatlarını açmış kar tanelerine doğru uçmaya hazırlanan uçaklarımızı soğuktan koruyoruz. Onlara güvenli seyahatiniz için bu günlerde biraz daha özel ilgi gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

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