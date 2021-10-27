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Ekonomi THY, Sudan'a yapılacak seferleri iptal etti
Ekonomi

THY, Sudan'a yapılacak seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün ve yarın düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 09:03:00 -
THY, Sudan'a yapılacak seferleri iptal etti

THY Basın Müşavirliği, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle bugün ve perşembe günü İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.

 

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