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Ekonomi THY, salgında en çok uçuş yapan şirketlerden biri oldu
Ekonomi

THY, salgında en çok uçuş yapan şirketlerden biri oldu

Boeing’in küresel havacılık sektörüne yönelik Mevcut Piyasa Görünümü Raporu’na göre Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgını döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 09:53:00 -
THY, salgında en çok uçuş yapan şirketlerden biri oldu

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Mevcut Piyasa Görünümü Raporu’na ilişkin yaptığı açıklamada, Türk havacılık sektörünün, geçen 10 yılda birçok pazardan daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Dünyada Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörün havacılık olduğunu, bu dönemde hava yolculuğunda küresel bir yavaşlama gözlendiğini dile getiren Sargın, şöyle devam etti:

“Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, bu zor dönemde bile THY bölgede en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri oldu. Burada aslında bir kaç etken var. THY bu dönemde hatları sabit tuttu olabildiğince azaltmadı. Kimi zaman kargoyla yolcuyu bir arada taşıyarak uçuşları optimize etmeyi başardı. Hatları korudu hatta yeni açtığı hatlar oldu şu durgun zamanda. O nedenle de bizce çok iyi gitti THY.
Bu durum, Türkiye’nin havacılıkta ne kadar sağlam temelleri olduğunun bir göstergesidir. Türkiye’nin havacılık sektöründeki büyüme vizyonu ve hava yolu şirketlerinin salgın döneminde dahi sürdürdüğü rota çeşitlendirme politikaları birbirini tamamlıyor. Bu da Boeing’in önde gelen büyüme ülkelerinden olan Türkiye’nin gücüne katkıda bulunuyor.”

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