THY rüyasına Haziran’da kavuşuyor
Türk Hava Yolları, gün geçtikçe genişlettiğifilosuna ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan ‘Boeing 787-9 Dreamliner’larından ilkini Haziran ayında katacak.05 Ocak 2019 Cumartesi 10:57
Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan ‘Boeing 787-9 Dreamliner’larından ilki Haziran ayında katılacak. Kabin sessizliğiyle dikkat çeken Airbus A350-900 model uçaklardan ilki ise 2020 yılında uçuşlarına başlayacak.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, başarılı performanslarını yeni teslim alacakları geniş gövde uçaklarla daha da ileri taşıyacaklarını söyledi.
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