THY rüyasına Haziran’da kavuşuyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan ‘Boeing 787-9 Dreamliner’larından ilki Haziran ayında katılacak. Kabin sessizliğiyle dikkat çeken Airbus A350-900 model uçaklardan ilki ise 2020 yılında uçuşlarına başlayacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, başarılı performanslarını yeni teslim alacakları geniş gövde uçaklarla daha da ileri taşıyacaklarını söyledi.