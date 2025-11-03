  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump 230 milyonluk ülkeyi yine tehdit etti! Çok sayıda askeri plan olduğunu açıkladı

İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!

Irkçı Trump ve ekibi oyun peşinde! Güney Afrika'yı sıkıştırıyorlar

AK Parti'den 23. Yıl Paylaşımı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İsrail, Gazze'deki ateşkesi 194 kez ihlal etti!

ABD'de korkunç tablo resmen açıklandı: Kamu borcu 38 trilyon doları aşarak rekor kırdı!

Sudan'da iç savaş sürüyor, ortalık karıştı! Sudan'daki katliama İstanbul'da protesto, kan donduran olay!

Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var

Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, hedefimiz 2027'de tek hane!

OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! Opec+ üyesi ülkelerden üretim artışı
Ekonomi THY rotayı yeniden açtı! İstanbul’dan Süleymaniye’ye direkt uçuşlar başladı
Ekonomi

THY rotayı yeniden açtı! İstanbul’dan Süleymaniye’ye direkt uçuşlar başladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
THY rotayı yeniden açtı! İstanbul’dan Süleymaniye’ye direkt uçuşlar başladı

Türk Hava Yolları (THY), 2023’te ara verdiği Süleymaniye hattını yeniden uçuş ağına dahil etti.

Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık iki yıl aradan sonra Irak’ın Süleymaniye kentine yeniden sefer düzenlemeye başladı. Irak’ta halihazırda Bağdat, Necef, Erbil, Basra ve Kerkük şehirlerine sefer düzenleyen bayrak taşıyıcı havayolu, Süleymaniye hattının tekrar devreye alınmasıyla ülkedeki destinasyon sayısını yeniden altıya yükseltti. Süleymaniye uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli şehirlerinden biri olan Süleymaniye’ye yeniden uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süleymaniye seferlerimiz, yalnızca bölgedeki uçuş ağımızı genişletmeyecek, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizi emniyetli, konforlu ve yüksek hizmet standartlarımızla yeniden Süleymaniye’ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

26 Mart sonrasında her gün yapılacak

Türk Hava Yolları’nın Süleymaniye seferleri, İstanbul Havalimanı (IST) ile Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU) arasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada dört gün karşılıklı olarak icra edilecek. 26 Mart sonrasında ise uçuşlar her gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Yolcular İstanbul-Süleymaniye-İstanbul hattında 325 USD’den başlayan fiyatlarla seyahat imkanına sahip olacak.

THY 662 bin kişinin yüzünü güldürdü
THY 662 bin kişinin yüzünü güldürdü

Seyahat

THY 662 bin kişinin yüzünü güldürdü

THY 5 yıl sonra o şehre sefer başlattı
THY 5 yıl sonra o şehre sefer başlattı

Seyahat

THY 5 yıl sonra o şehre sefer başlattı

THY, ucuz bilet kampanyası başlattı!
THY, ucuz bilet kampanyası başlattı!

Seyahat

THY, ucuz bilet kampanyası başlattı!

THY yolcuları uyardı
THY yolcuları uyardı

Gündem

THY yolcuları uyardı

THY’den flaş Reha Muhtar kararı
THY’den flaş Reha Muhtar kararı

Gündem

THY’den flaş Reha Muhtar kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23