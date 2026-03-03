  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamsi çakıldı! Fiyatı gören tezgaha koştu Altını solladı! Savaş başladı kömür uçtu İran can derdinde Putin petrol İsrail delik deşik olmuştu! Türkiye'de hipersonik füze var mı? Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu Altında savaş köpüğü dağıldı: 8.000 TL seviyesinden sert dönüş Plazayı bırakıp köye döndü! Makine mühendisi ata toprağında kazancını ikiye katladı İran’dan Avrupa’yı titreten açıklama: Bu ateş size de yayılacak Bölgedeki çatışmalar ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan Şimşek’ten flaş açıklama İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Hamsi çakıldı! Fiyatı gören tezgaha koştu
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Hamsi çakıldı! Fiyatı gören tezgaha koştu

Tekirdağ’da hamsi fiyatının 50 liraya düştüğünü gören vatandaşlar tezgahlara akın ettiler.

#1
Foto - Hamsi çakıldı! Fiyatı gören tezgaha koştu

Süleymanpaşa’da haftanın en yoğun noktalarından biri olan Salı Pazarında tezgahlar bu kez hamsiyle şenlendi.

#2
Foto - Hamsi çakıldı! Fiyatı gören tezgaha koştu

Sezonun ilerlemesiyle birlikte fiyatı düşen hamsi, 50 TL’den satışa sunuldu. Uygun fiyatı gören vatandaşlar balık tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturdu.

#3
Foto - Hamsi çakıldı! Fiyatı gören tezgaha koştu

Balık satıcıları, hem fiyatların makul seviyeye geldiğini hem de balığın sağlık açısından önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek vatandaşlara bol bol tüketmeleri yönünde çağrıda bulundu.

#4
Foto - Hamsi çakıldı! Fiyatı gören tezgaha koştu

Balık satışı yapan esnaf, "Bir paket sigara 110 lira. Bir kilo balık 50 lira 3 kişilik bir aile doyar ya. Tavuk dürüm alıyorsun 120 lira. Ucuz iken vatandaşlarımız bol bol balık yesin" dedi. Tezgahlarda hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgit gibi çeşitler de yer alırken, özellikle uygun fiyatlı hamsinin en çok tercih edilen ürün olduğu gözlendi. Vatandaşlar, fiyatların bu seviyede kalmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi
Dünya

Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi

Terör devleti İsrail'in destekçisi haydut Amerika, İran'ın savaş gemisinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu
Spor

Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu

Almanya, kamp için Türkiye'ye gitmek isteyen 29 Türk futbolcunun parasına keyfi bir uygulamayla el koydu.

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı

İslam'a "Arap düşmanlığı" üzerinden saldıran tatlı su balığı solcular, "tatil" adı altında para saçtıkları Arapların yapay şehri Dubai'de ma..
Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti
Gündem

Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti

Büyük şeytan ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırılarda kötü haber gelmeye devam ediyor. Cu..
28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber
Gündem

28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Uludağ’ın avukatları, karar teb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23