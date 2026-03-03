Hamsi çakıldı! Fiyatı gören tezgaha koştu

Balık satışı yapan esnaf, "Bir paket sigara 110 lira. Bir kilo balık 50 lira 3 kişilik bir aile doyar ya. Tavuk dürüm alıyorsun 120 lira. Ucuz iken vatandaşlarımız bol bol balık yesin" dedi. Tezgahlarda hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgit gibi çeşitler de yer alırken, özellikle uygun fiyatlı hamsinin en çok tercih edilen ürün olduğu gözlendi. Vatandaşlar, fiyatların bu seviyede kalmasını temenni ettiklerini ifade etti.