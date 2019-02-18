THY, Pointe-Noire ve Port Harcourt'a tarifeli sefer başlatacak

THY, Pointe-Noire ve Port Harcourt'a tarifeli sefer başlatacak18 Şubat 2019 Pazartesi 11:50
İSTANBUL (AA) -Türk Hava Yolları (THY), Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız yönetim kurulunca, pazar koşullarına bağlı olarak Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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