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THY, Pointe-Noire ve Port Harcourt'a tarifeli sefer başlatacak

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:50
THY, Pointe-Noire ve Port Harcourt'a tarifeli sefer başlatacak

İSTANBUL (AA) -Türk Hava Yolları (THY), Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız yönetim kurulunca, pazar koşullarına bağlı olarak Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve Nijerya'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:50
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