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THY personel alımı son dakika başvuru THY personel alımı başvuru formu 2019

THY personel alımı ne zaman, THY personel alımı başvuru 2019, THY personel alımı şartları neler? Dünyanın en büyük hava limanı arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) personel alım ilanları araştırılıyordu. THY, tecrübe şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurmasından sonra THY iş ilanlarına yoğun talep söz konusu. THY bünyesinde göreve başlayan ikinci pilotlar 8 bin TL ile işe başlar. THY personel alımı son dakika başvuru nereye yapılacak? THY başvuru şartları neler? THY personel alımı başvuru formu 2019.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:15
THY personel alımı son dakika başvuru THY personel alımı başvuru formu 2019

THY personel alımı ne zaman, THY personel alımı başvuru 2019, THY personel alımı şartları neler? Dünyanın en büyük hava limanı arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) personel alım ilanları araştırılıyordu. THY, tecrübe şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurmasından sonra THY iş ilanlarına yoğun talep söz konusu. THY bünyesinde göreve başlayan ikinci pilotlar 8 bin TL ile işe başlar. THY personel alımı son dakika başvuru nereye yapılacak? THY başvuru şartları neler? THY personel alımı başvuru formu 2019.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilanda kokpit Ekibi alımları başladı. Türk Hava Yolları resmi internet sitesin üzerinde yayımladığı ilanlara göre 13 farklı pozisyon ile THY personel alımı yapılacak. peki hangi pozisyonlar yerlıyor?

THY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot aday adayı

Kaptan Pilot Geniş Gövde (B787)

Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (A350)

Kaptan Pilot Geniş Gövde (A350)

Simülatör Uçuş Öğretmeni

Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)

Tecrübeli II. Pilot Dar Gövde (B737, A320)

Tipi Olan Tecrübesiz II. Pilot (B737, A320)

Kaptan Pilot Dar Gövde (B737, A320)

Kaptan Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)

Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B787)

THY yukarıdaki pozisyonlarda alım yapacak. Resmi internet sitesinde yayımlanan kokpit elemanı alımı ilanları bunlardır. Adayların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri için bazı nitelikleri yerine getiriyor olmaları gereklidir. Başvurular https://careers.turkishairlines.com/ 

THY başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak, 

En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak, 

01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak, 

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek, 

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, 

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak, 

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak. 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:15
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