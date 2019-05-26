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THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? THY 10 bin personel alımı yapacak

Türk Hava Yolları personel alımı için yapılan duyurunun ardından gözler ilana çevrildi. Bu yıl 4 bin 400 istihdam sağladıklarını aktaran THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kalan 5 bin 600 kişilik istihdamın ise yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Peki, THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

26 Mayıs 2019 Pazar 18:18
THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? THY 10 bin personel alımı yapacak

Türk Hava Yolları personel alımı için yapılan duyurunun ardından gözler ilana çevrildi. Bu yıl 4 bin 400 istihdam sağladıklarını aktaran THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kalan 5 bin 600 kişilik istihdamın ise yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Peki, THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

THY personel alımı başvurusu, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yaptığı açıklamaların ardından sorgulanmaya başlandı. THY'nin kariyer sayfası üzerinden alınacak olan başvurular, talep edilen bilgilerin girilmesiyle birlikte tamamlanıyor. 

THY'nin önümüzdeki günlerde başvuru ekranını erişime açması bekleniyor. 

Başkan Acvı'nın personel alımı açıklaması

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, alacakları çalışanlarla beraber bu yıl 10 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

Havalimanında başarılı günler için ekipçe seferber olduklarını anlatan Aycı, şunları kaydetti: “Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerineydi. Ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde ve konularda kısa kaldığımızı görerek, buralarda kas gücümüzü artırmak üzere ilave çalışanlar alma ihtiyacımız oldu. Şu ana kadar 8 bin 430 istihdamın içinde yaklaşık 4 bin 400’ünü ilk 5 ayda zaten gerçekleştirdik. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Hem Türkiye’nin istihdam seferberliğine ve Türkiye ekonomisindeki istihdam ihtiyacına çok önemli bir katkı olacak şekilde bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 18:18
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