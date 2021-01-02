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Gündem THY, İngiltere uçuşları için kararını verdi
Gündem

THY, İngiltere uçuşları için kararını verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklaması ve nedenle İngiltere'den Türkiye’ye girişler geçici olarak durdurulduğunu açıklamasından sonra Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:31:00 -
THY, İngiltere uçuşları için kararını verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklaması ve nedenle İngiltere'den Türkiye'ye girişler geçici olarak durdurulduğunu açıklamasından sonra Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı

THY'den yapılan açıklamada resmi otoritelerce alınan karar uyarınca İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulduğu belirtilerek "Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı başka ülke varışlı (transit) uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada yolcuların bilet değişikliği ve diğer taleplerini 444 0849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden ve satış acentelerinden gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

 

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