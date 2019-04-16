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THY ile TESTUD sağlık turizmi için güçlerini birleştirdi

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, Türkiye’nin termal turizm merkezlerini yurt dışında tanıtmak ve ülkeye turist çekmek için THY ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

16 Nisan 2019 Salı 11:27
THY ile TESTUD sağlık turizmi için güçlerini birleştirdi

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Türkiye’nin termal turizm merkezlerini yurt dışında tanıtmak ve ülkeye turist çekmek için Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliği yaptıklarını belirterek, “22-25 Nisan’da Tataristan’ın sanayi kuruluşları temsilcilerini ve 6-9 Mayıs’ta Moskova’nın önde gelen basın mensuplarını Denizli’de ağırlayacağız” açıklamalarında bulundu. Türkiye’nin Rusya ve çevre ülkelerdeki hastaların tedavisine talip olduğuna dikkat çeken Yılık, “Bu kapsamda tanıtım çalışmalarına hız vereceğiz” dedi.

Hava-İş’le sözleşme imzalandı

Bu arada THY ile Hava İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan 3 yıl süreli anlaşma çerçevesinde personel maaşlarına 2019’un birinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 1,5, 2020’nin ilk 6 ayı için enflasyon + yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon + yüzde 1,5, 2021’in ilk ve ikinci dönemleri içinse enflasyon + yüzde 1 oranlarında zam yapılması kararı alındı.

Anlaşmaya varıldı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, uzun müzakereler sonucunda sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi. Aycı, “Her türlü spekülasyondan uzak, iki tarafın da kendi haklı sebepleri çerçevesinde resmi, legal ve meşru hak arama faaliyetlerinin neticesinde bir müzakere yapıldı. Süreç biraz uzadı. Ama nihayetinde el sıkışacak ve kucaklaşacak noktaya sendikamızla geldik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:27
  1. Denizli
  2. Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık
  3. termal turizm
  4. Türk Hava Yolları (THY)
  5. THY
  6. Hava İş Sendikası
  7. Toplu İş sözleşmesi (TİS)
  8. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

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