THY ile dijital havacılıkta yeni dönem

Türk Hava Yolları (THY); Huawei’yle el ele vererek yapay zekâ, bulut ve büyük veri gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak karmaşık yolcu ihtiyaçlarına hızla yanıt verecek dijital uygulamalar geliştiriyor. Şirket, bu iş birliğiyle eski ekipmanlarını en gelişmiş teknolojilerle değiştirmeyi amaçlıyor.

Yeni bilet sistemi, uçuş ve rota yönetimi, bagaj hizmetleri, havaalanı ağı, güvenlik kontrolleri, video gözlem ve tesis bakımı dahil olmak üzere tüm operasyonlarını yenilemeye başlayan THY’nin Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Ekibim bana iyi haberler getiriyor. Huawei’ye yeni havalimanının dönüşümünde ve geliştirilmesindeki yoğun çalışmaları için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Söz konusu firmanın oldukça güvenilir bir havacılık yönetim sistemi kurduğuna inanıyoruz. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok” dedi.