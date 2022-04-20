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Aktüel THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması
Aktüel

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçakların içerisinde maske zorunluluğunun kaldırılması konusunda alınacak karardan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 16:59:00 - 2022-04-20 17:02:43
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde ve havalimanlarında maske kullanım zorunluluğunun kaldırılması konusunda alınacak karardan memnun olacaklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda Routes World 2023 tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan THY Genel Müdürü Ekşi burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Covid-19 salgını nedeniyle zorunlu olan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ekşi, "Biz de eğer şartlar müsait ise maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz" dedi.

"İki yıl boyunca maske kullanmaktan yorulduk"

Ekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

Uçak içerisinde maske kullanılmaması konusu tamamen düzenleyicilerin kararıyla oluyor. Türk Hava Yolları olarak hem ulusal otoritelerin hem de uluslararası otoritelerin verdiği kuralları en efektif şekilde uyguluyoruz. Biz de eğer şartlar müsait ise maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz. Şu anda da dünyada bazı ülkelerde uçak içerisinde maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkarıldı, tavsiyeye dönüştürüldü. Elbette yolcu konforu bakımından bunun çok daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. İki yıl boyunca maske kullanmaktan yorulduk.

'Memnun oluruz'

 

Sağlık Bakanlığımızın önünde data var. İnşallah kapalı alanlarda havalimanlarında ve uçak içerisinde maske kullanımına gerek yok noktasına gelmiştir. Bu karar alınırsa büyük memnuniyet duyarız.

 

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