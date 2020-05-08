  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

THY, evcil olmayan hayvanların Türkiye'ye girişine izin vermeyecek

Türk Hava Yollar, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ülkelerden gelen evcil olmayan hayvanların Türkiye'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:52:00 -
THY, evcil olmayan hayvanların Türkiye'ye girişine izin vermeyecek

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.

THY'nin internet sitesinden yapılan "Canlı hayvan taşıması hakkında" başlıklı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında duyuru yayımlandığı belirtildi.

Taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Ticari amaçlı olmayan sağlık kartı sahibi köpek, kedi, kuş, süs balığı gibi evcil hayvanların ise yolcu ile beraber seyahat (PETC/AVIH/ESAN/SVAN) edebilmesine izin verilmiştir. Ancak yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan hayvanın, hayvan sahibi ile beraber 14 gün izolasyonunun sağlanması gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı