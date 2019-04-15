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THY EuroLeague’de Play-Off maçları yarın başlıyor

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonu olan THY EuroLeague’de play-off heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
THY EuroLeague’de Play-Off maçları yarın başlıyor

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonu olan THY EuroLeague’de play-off heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.


Organizasyonun normal sezonunu ilk 8’de bitiren takımların katılacağı play-off maçlarında, sezonu 1. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko ve 4. sırada bitiren Anadolu Efes ülkemizi temsil edecek.


Temsilcilerimiz,Zalgiris, Barcelona Lassa, CSKA Moskova, Real Madrid, Panathinaikos ve Baskonia ile mücadele edecek. Play-off serisinde 3 galibiyet alan takımlar İspanya’da düzenlenecek olan Final Four’a katılacak.


1. Maçlar


16 Nisan Salı:


20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)


20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)


17 Nisan Çarşamba:


20.00 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)


22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)


2. Maçlar


18 Nisan Perşembe:


20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)


20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)


19 Nisan Cuma:


20.15 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)


22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)


3. Maçlar


23 Nisan Salı:


20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko


21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)


24 Nisan Çarşamba:


21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)


22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes. (YE- BC -

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
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