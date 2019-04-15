THY EuroLeague’de Play-Off maçları yarın başlıyor Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonu olan THY EuroLeague’de play-off heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonu olan THY EuroLeague’de play-off heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Organizasyonun normal sezonunu ilk 8’de bitiren takımların katılacağı play-off maçlarında, sezonu 1. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko ve 4. sırada bitiren Anadolu Efes ülkemizi temsil edecek.

Temsilcilerimiz,Zalgiris, Barcelona Lassa, CSKA Moskova, Real Madrid, Panathinaikos ve Baskonia ile mücadele edecek. Play-off serisinde 3 galibiyet alan takımlar İspanya’da düzenlenecek olan Final Four’a katılacak.

1. Maçlar

16 Nisan Salı:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

17 Nisan Çarşamba:

20.00 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

2. Maçlar

18 Nisan Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

19 Nisan Cuma:

20.15 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

3. Maçlar

23 Nisan Salı:

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

24 Nisan Çarşamba:

21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes. (YE- BC -

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.