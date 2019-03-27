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THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 29.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:42
THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes sahasında, Darüşşafaka ise deplasmanda oynayacak.


THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Panathinaikos, Real Madrid’i ağırlayacak. Bu hafta Türk takımlarından 2’si deplasmanda, 1’i sahasında mücadele edecek. Fenerbahçe İtalya’da EA7 Olimpia Milano ile, Anadolu Efes de İspanya’da Saski Baskonia ile karşılaşacak. Darüşşafaka ise İstanbul’da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak.


THY Euroleague’de 29. haftanın programı şöyle:



Yarın


22.00 Panathinaikos - Real Madrid


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Gran Canaria


22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko


23.00 FC Barcelona Lassa - Buducnost Podgorica



29 Mart Cuma


20.00 BC Khimki Moskova - CSKA Moskova


20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih


22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas


22.30 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:42
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