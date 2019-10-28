THY Euroleague 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Euroleague'de 5. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. Anadolu Efes, 5. haftada salı günü Sırbistan’ın Kızılyıldız mts ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise 30 Ekim Çarşamba günü İsrail temsilcisi Maccabi FOX’a konuk olacak. Peki, Euroleague 5. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Euroleague'de 5. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
Üç galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da karşılaşacak.
Bir galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, çarşamba günü İsrail’de Maccabi FOX ile mücadele edecek. Menora Mivtachim Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.05’te oynanacak.
Peki, Euroleague 5. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
THY Euroleague 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)
20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
22.45 ASVEL (Fransa) - Baskonia (İspanya)
30 Ekim Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Zenit (Rusya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Beko
22.30 Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Valencia (İspanya)