THY, Dünyanın En Büyük Bayrağını gökyüzüne açtı

Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de yoğun bir şekilde an be an takip edilen uçuşun ardından havacılık tarihimize geçecek ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı.

Göklerde iz bırakan bu anlamlı uçuşu gerçekleştiren Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, bundan tam 100 yıl önce açılan Meclis binamızın semalarında iken özel bir anons yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözüne atıf da yapılan anonsta, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.

Geleceğimizin teminatı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, özgürlük ve bağımsızlık yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir milletin iradesinin temsili için bundan tam 100 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak evlatlarımıza armağan etmesi istikbalimizin ve istiklalimizin muhafazası olan gelecek nesillerimize duyulan güveni yansıtmaktadır. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak biz de bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel seferimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz” dedi.