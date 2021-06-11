THY, bir kez daha Türkiye'nin 'En Değerli Markası' seçildi

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), 1,6 milyar doları aşan değeriyle 2021 yılında da “Türkiye’nin En Değerli Markası” oldu.

Büyük başarı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın 2021 yılı “TURKEY100 - Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırması tamamlandı. Pandemi sürecindeki başarılı yönetim performansıyla Türkiye’yi gururlandıran THY, 1,6 milyar doları aşan değeriyle 2021 yılında da “Türkiye’nin En Değerli Markası” oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri olan havacılık alanında faaliyet gösteren THY’nin geçen yıllardaki yerini koruyarak üst üste dördüncü kez bu unvana layık görülmesi önemli bir başarı olarak göze çarptı.

Bayrağımızı taşıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları kaydetti: “Önceki yıllardaki başarımızı pandemi döneminde de sürdürüyor olmaktan ve bir kez daha Türkiye’nin en değerli markası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan büyük Türk Hava Yolları ailemize teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz.”